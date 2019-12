Il Volo in concerto a Milano, davanti la Stazione Centrale: uno spettacolo a sorpresa per tutti i propri fan, in vista del tour 2020.

Annuncio a sorpresa da parte dei ragazzi de Il Volo: è in programma per il 20 dicembre 2019 un concerto gratuito alla Stazione Centrale di Milano. Un regalo incredibile che il trio ha deciso di fare a tutti i propri fan, per festeggiare al meglio questo 2019 dedicato alle celebrazioni per i dieci anni di carriera.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo evento gratuito che vedrà protagonisti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginobile.

Il Volo: concerto gratis a Milano nel 2020

Il mini concerto de Il Volo si terrà il 20 dicembre 2019 davanti alla Stazione Centrale di Milano, in Piazza Duca d’Aosta, alle ore 19. L’ingresso sarà libero e gratuito per tutti i fan di uno dei fenomeni musicali italiani del decennio.

Un grande regalo per festeggiare al meglio questi primi 10 anni di carriera coronati nel 2019 dalla partecipazione a Sanremo, da un nuovo tour mondiale e dalla pubblicazione di una raccolta, 10 Years. Questo l’annuncio ufficiale de Il Volo sul loro account Instagram:

Il Volo tour 2020: le date

Il 2020 non sarà un anno di riposo per il trio dei ‘tenorini’. I ragazzi hanno infatti già annunciato molte date del loro prossimo tour, che si svilupperà attraverso diversi concerti molto attesi in location importanti d’Italia.

I biglietti sono già in vendita nei circuiti autorizzati. Ecco il calendario completo delle date italiane fin qui annunciate:

30 agosto all’Arena di Verona

31 agosto all’Arena di Verona

4 settembre al Teatro Antico di Taormina (Messina)

5 settembre al Teatro Antico di Taormina (Messina)

26 novembre al Pala AlpiTour di Torino

30 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma