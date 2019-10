Grandi nomi per il Concerto di Natale in Vaticano, da Elisa a Lionel Richie: ecco il cast completo.

Inizia a prendere forma il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano. Tra musica natalizia, pop, rock, jazz e classica, alterneranno sul palco dell’Aula Paolo VI il 14 dicembre alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.

Tra gli artisti già confermati spiccano Elisa, Lionel Richie, Bonnie Tyler e tanti altri. Scopriamo il cast completo.

Concerto in Vaticano 2019: tutti i cantanti invitati

Tra i cantanti presenti al Concerto di Natale in Vaticano ci sono alcuni nomi importanti della musica internazionale: Lionel Richie, Bonnie Tyler e Susan Boyle.

La scaletta è composta però per la gran parte da grandi nomi della musica italiana come Elisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi e Davide Merlini. Presente anche il vincitore di Sanremo, Mahmood.



Fabio Rovazzi

Concerto in Vaticano 2019: i biglietti

I biglietti per poter assistere al Concerto in Vaticano sono in vendita su tutti i canali abilitati e sul sito TicketOne.

I costi dei tagliandi variano a seconda dei settori, passando dai 66€ per quelli Rossi ai 110€ per quelli Gialli.

Aula Paolo VI: come arrivare

Ecco come arrivare all’Aula Paolo VI, chiamata anche Aula Nervi dal nome del suo progettista.

Non è consigliato l’utilizzo dell’automobile, per non incorrere in traffico e problemi di parcheggio tipici della zona vaticana di Roma. Tra i mezzi pubblici è possibile scegliere l’autobus numero 64, che collega la stazione Termini a San Pietro. In alternativa si può prendere la metro A fino alla stazione Ottaviano, per poi camminare per circa venti minuti verso l’Auditorium vaticano, distante poco meno di due chilometri.