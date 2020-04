Concerto del Primo Maggio annullato per Coronavirus: l’annuncio di Cgil, Cisl e Uil.

Brutte notizie, ma già prevedibili, per il mondo della musica dal vivo in Italia: a casua del Coronavirus salta nel 2020 il Concerto del Primo Maggio, uno degli appuntamenti più importanti nel nostro paese.

Lo hanno annunciato nei primi giorni di aprile i Segretari Confederali organizzativi di Cgil, Cisl e Uil, confermando un’ipotesi che era stata paventata già da qualche settimana, visto il miglioramento ancora troppo leggero dell’emergenza sanitaria.

“A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di sospendere ufficialmente la manifestazione nazionale del Primo Maggio prevista quest’anno a Padova e il Concerto di Piazza San Giovanni a Roma“, hanno dichiarato in una nota congiunta i segretari Nino Baeotto, Giorgio Graziani e Pierpaolo Bombardieri.

Una notizia che conferma la drammaticità di una situazione che sta causando non pochi disagi al mondo intero, music business compreso.



Nella loro comunicazione ufficiale, i tre dirigenti sindacali hanno affermato come sia evidente oggi l’impossibilità di confermare gli eventi pubblici previsti per il Primo Maggio, vista la situazione difficile che il paese e il mondo del lavoro stanno vivendo.

Questa la conclusione: “Cgil, Cisl e Uil, consapevoli della gravità del momento, stanno valutando delle modalità alternative in conformità con le prescrizioni di legge, per celebrare la giornata del Primo Maggio. Anche per il tradizionale rapporto positivo con la Rai cercheremo di dare voce al mondo del lavoro, sottolineando il contributo che sta offrendo in questa drammatica crisi sanitaria”.

