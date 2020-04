Dopo l’annullamento dell’appuntamento di piazza San Giovanni a Roma, il Concerto del Primo Maggio diventa un evento televisivo.

Il Concerto del Primo Maggio 2020 si trasforma. Non potendosi tenere come da tradizione in piazza San Giovanni a Roma, il Concertone diventa un evento televisivo, uno show musicale senza precedenti.

Questa la soluzione trovata dagli organizzatori per rendere comunque omaggio ai lavoratori nel giorno della festa a loro dedicata. Protagonisti di questo show saranno gli artisti che avrebbero dovuto esibirsi quest’anno in piazza.

Concerto del Primo Maggio 2020 in televisione

La trentunesima edizione del Concertone sarà indimenticabile, nel bene e nel male. Il prossimo primo maggio, infatti, la maratona musicale sarà virtuale e andrà in onda su Rai 3 dalla prima serata.

Al suo interno ci saranno live show realizzati dagli artisti che si sarebbero dovuti esibire sul palco di San Giovanni. Oltre agli interventi registrati, ci raranno inoltre delle performance in diretta con alcuni ospiti che ancora devono essere annunciati.



Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro

Questo nuovo evento musicale televisivo, promosso dai sindacati, è stato ribattezzato Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro. I contributi che daranno forma allo show saranno selezionati, prodotti e realizzati da iCompany, sotto la direzione di Massimo Bonelli.

I live verranno registrati tra l’Auditorium Parco della Musica di Roma e altre location sparse in tutta Italia.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più e per scoprire tutti i partecipanti di una manifestazione che ha sempre visto protagonisti grandi nomi della nostra musica, da Zucchero ai Litfiba, da Pino Daniele a Edoardo Bennato. All’ultima edizione avevano partecipato, tra gli altri, Ghali, Daniele Silvestri, i Subsonica e Carl Brave.

Di seguito un’esibizione di Sfera del 2018:

