Concerto del Primo Maggio 2019: la line up del ‘concertone’ tradizionale di piazza San Giovanni a Roma. Tra i protagonisti Daniele Silvestri e Ghali.

Il Concerto del Primo Maggio 2019 inizia a delinearsi. Sono stati annunciati il 9 aprile i primi nomi confermati per l’edizione di quest’anno dell’appuntamento musicale tradizionale della festa dei lavoratori in piazza San Giovanni a Roma.

Tra nomi importanti del mainstream e altri provenienti dall’ambiente indie, non mancano i veterani ma nemmeno le sorprese. Ecco tutto il programma dell’evento romano.

Concerto Primo Maggio 2019 Roma: gli artisti

La line up dell’evento sarà formata per ora da questi nomi: Daniele Silvestri, Ghali, Carl Brave, Ex-Otago, La Municipàl, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari e Subsonica.

I veterani dell’evento sono proprio Silvestri, già protagonista in otto edizioni (la prima nel 1995, l’ultima nel 2013), e il gruppo di Samuel, che è stato protagonista su quel palco per ben sei volte (mentre Samuel si è presentato come solista in un’occasione). Per Ghali e Carl Brave sarà invece un debutto assoluto nella rassegna musicale organizzata dai sindacati.

Concerto Primo Maggio 2019 a Taranto: si lavora per la line up

Se il tabellone del Primo Maggio romano sarà completato nelle prossime settimane (ma si vocifera già di un evento capace di far impallidire le edizioni precedenti), quello di Taranto è ancora in fase di elaborazione.

Generalmente anche nella kermesse pugliese sono tanti i nomi d’importanza nazionale che si alternano sul palco. Basti pensare allo scorso anno, che vide come protagonisti tre nomi importantissimi tra mainstream e indie come Levante, Brunori Sas e i Coma_Cose, questi ultimi esplosi definitivamente quest’anno con il brano Granata e arrivati anche a essere inseriti nella line up di uno dei più importanti eventi musicali internazionali: lo Sziget.

