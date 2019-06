Nasce Workengo, il primo network italiano di startup e professionisti specializzato nella trasformazione digitale dell’immagine e della reputazione di persone e aziende. Con un particolare focus sull’identità digitale, Workengo realizza progetti digitali inerenti la brand e personal reputation, occupandosi anche di social e web monitoring, diritto all’oblio inteso come consulenza per la rimozione di contenuti lesivi con partner legali, brand protection e attività per il miglioramento della customer satisfaction, del customer care e dei processi interni, attraverso una gestione specializzata dei canali di recensioni online e dei feedback dei clienti.

