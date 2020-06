È diventato un successo internazionale il video animato (GUARDA) del nuovo singolo di Sergio Cammariere ‘Con te sarò’. Il video, prodotto da Fabio Teriaca e sceneggiato, diretto ed animato da Juan Pablo Etcheverry, è stato premiato come Best Animated Video al Music Video Underground Festival di Parigi. Il brano fa parte dell’ultimo album del cantautore calabrese “La fine di tutti i guai”, decimo lavoro di studio dell’artista, disponibile anche in vinile, e propone in una versione animata e molto poetica i luoghi del viaggio esistenziale e artistico di Cammariere, da una Crotone fine anni ’60, per passare dagli anni universitari, all’inseparabile pianoforte di casa.

