di Antonella Nesi

“Questo tour nasce dal semplice desiderio di fare, per assurdo, il pianobar negli stadi”. Laura Pausini è emozionata e felice poco prima di salire sul palco dello stadio San Nicola di Bari, per la data di debutto, davanti a oltre 43.000 spettatori, del tour che la vede insieme a Biagio Antonacci per undici concerti che toccheranno fino al primo agosto anche gli stadi di Roma, Milano, Bologna, Torino, Padova, Pescara, Messina e Cagliari. Più di tre ore di musica in cui i due cantano i loro più grandi successi, scambiandosi alcune canzone e duettando su diversi brani. “Per la prima volta farò il cantante“, dice Antonacci riferendosi al fatto che canterà dei pezzi della Pausini. Mentre la Pausini sottolinea di aver privilegiato nella scaletta proprio i tanti pezzi scritti per lei da Biagio.

