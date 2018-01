L’ex One Direction Harry Styles e Camille Rowe sembrano fare sul serio, e dopo le voci su una crisi sembrerebbe che ora le cose siano in risalita…

Che tra Harry Styles e l’angelo di Victoria’s Secret Camille Rowe le cose procedano a gonfie vele lo ha rivelato al Sun una fonte anonima, che avrebbe addirittura dichiarato che «Camille è arrivata esattamente al punto giusto nella vita di Harry» e che addirittura il cantante l’avrebbe presentata alla propria famiglia.

Harry Styles e Camille Rowe: è amore o crisi?

Le ultime voci parlavano di una crisi profonda per la giovane coppia, che sulla propria vita privata è solita mantenere il massimo riserbo e che non ha ancora fatto alcuna dichiarazione ufficiale sulle proprie intenzioni future.

Tuttavia, ad anticiparli ci ha pensato un informatore segreto del Sun, che pare sarebbe un amico o una persona vicina ad Harry Styles. L’uomo misterioso avrebbe rivelato che i due sarebbero più affiatati che mai e che avrebbero addirittura trascorso insieme il capodanno, festeggiando a Los Angeles.

Harry e Camille ancora insieme: arrivano ulteriori conferme

Stando a quanto raccontato dal Sun, inoltre, Camille Rowe avrebbe anche collaborato con Gemma Styles, la sorella di Harry, e con il migliore amico del cantante. Questo racconto smentirebbe definitivamente le voci circolate di una possibile rottura tra i due.

Per di più, pare proprio che Harry non si farebbe problema a coinvolgere Camille all’interno della sua famiglia e a presentarla alle persone a lui care, per cui tutto lascerebbe presagire che ormai il loro rapporto sia finalmente consolidato e che non abbia bisogno di trovare conferme affermandosi pubblicamente.

Le voci sulla crisi tra i due, inoltre, si erano diffuse dopo che Styles era stato pizzicato a chiacchierare pubblicamente con un’altra ragazza, ma né da parte sua né da parte di Camille sarebbero arrivate smentite o conferme; pare dunque che la coppia voglia continuare a godersi il proprio rapporto lontano dall’onda mediatica dei gossip.

Fonte foto: Facebook.com/harrystyles/