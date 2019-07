Le migliori aziende puntano su video e digitale per individuare le skill più preziose nei candidati. Con questi strumenti innovativi, infatti, i recruiter possono individuare con più facilità i talenti nascosti e valorizzare le persone. Per questo Welcome Italia, l’azienda che ‘fabbrica’ servizi di telecomunicazione dedicati alle imprese, ha siglato un’importante partnership con Visiotalent, fornitore di sistemi di video recruitment di ultima generazione. Grazie all’accordo, Welcome Italia potrà sfruttare il digitale per ottimizzare i processi di selezione. Welcome Italia, dopo 20 anni di crescita al fianco delle imprese italiane, nel 2018 ha fatto il suo ingresso nel mondo della telefonia mobile portando la sua attenzione alle esigenze dei clienti (esemplificata dal Servizio Clienti che risponde in tre squilli) anche in questo settore in continuo sviluppo. L’azienda punta quindi ad ampliare il proprio organico con oltre 20 assunzioni nel corso del 2019.

Fonte