Segnali di pace verso “il maestro Al Bano” dall’ambasciata d’Ucraina in Italia. Dopo l’inserimento del suo nome nella lista nera degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. “Al fine di rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i popoli italiano e ucraino, il maestro Al Bano e l’ambasciatore Perelygin hanno convenuto di cercare le vie per risolvere il problema”.

Prove di disgelo tra Al Bano e il governo ucraino durante un incontro nella mattinata di sabato 6 aprile a Roma tra A Bano Carrisi e l’ambasciatore Yevhen Perelygin, per sanare la frattura. “Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali” era stato il commento di Albano Carrisi all’indomani della notizia della sua presenza nella black list.



Al centro della querelle, presumibilmente, l’apprezzamento sempre espresso dal cantante nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Ma il clamore suscitato dalla notizia e il dispiacere espresso dal cantante hanno spinto entrambe le parti a cercare una soluzione.