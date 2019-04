Un portafoglio cashless al polso. E’ Fitbit Pay , il nuovo sistema che permette di pagare dallo smartwatch o dal tracker ovunque ci si trovi. Basta infatti abbinare la propria carta di credito al dispositivo indossabile e fare acquisti, sia che si tratti di una bottiglietta d’acqua dopo l’allenamento o sia che si tratti di biglietti aerei, sarà più facile. Fitbit Pay fa parte dei dispositivi di pagamento contactless di ultima generazione, come Garmin Pay, sempre più invisibili e indossabili, preferiti da chi conduce una vita dinamica e in movimento, come gli sportivi, ad esempio. Questi speciali device, infatti, offrono molte funzioni in supporto del nostro benessere: dal rilevatore di attività al controllo del battito cardiaco, passando per il monitoraggio del sonno.

Fonte