Qualcuno ha trovato strana l’esecuzione di un Requiem per un’inaugurazione. Ma la ‘Grande Messe des morts’ di Hector Berlioz, con cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha aperto giovedì scorso alle 19,30 (repliche ieri alle 20,30 e stasera alle 18) la Stagione 2019-2020, non è solo un Requiem, è la grande celebrazione della lucida follia visionaria del suo autore e uno dei monumenti della musica occidentale. Una composizione che ha le forme architettoniche “di una cattedrale gotica“, come ha detto Antonio Pappano, che ha guidato più di 350 musicisti tra Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia affiancati dal Coro del Teatro San Carlo di Napoli e dalla Banda della Polizia di Stato. Solista, il tenore messicano Javier Camarena, vero fuoriclasse per timbro, emissione e fraseggio. Successo assicurato con standing ovation finale a tutti gli interpreti. “Siete sopravvissuti? Io a stento“, ha detto scherzando Pappano ai mecenati e sostenitori dell’Accademia che lo hanno salutato alla fine del concerto di giovedì.

Fonte