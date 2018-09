Con 5 euro mezzo milione al Gratta e Vinci

Immagine di repertorio. Foto Adnkronos

Ha vinto e non poco. Mezzo milione di euro con un grattino da 5. “Con la ‘Nuova Doppia sfida’, non ce ne eravamo neanche accorti” dice all’Adnkronos Francesco La Marca, titolare della tabaccheria di corso Umberto I di Canicattì nell’agrigentino. “La vincita c’è stata il 25 agosto e non ce ne siamo accorti fino a ieri, ma non sappiamo assolutamente chi sia stato il fortunato o la fortunata – conclude -. Ci sono state altre volte in cui hanno vinto 10mila euro, anche di più con il SuperEnalotto, ma con questo gioco mai“.