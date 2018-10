CONTRORDINE: la luce di colore blu emessa da computer, smartphone e tablet NON è dannosa per la vista. Almeno secondo l’American Academy of Ophtalmology (Aao), l’organizzazione no-profit che rappresenta gli oftalmologi statunitensi. L’organizzazione

• LA CONCENTRAZIONE FISSA

Insomma, non è il computer che fa male alla vista, chiarisce Vinciguerra. Ciò che invece può affaticare l’occhio è la concentrazione prolungata, che che sia davanti allo schermo del nostro pc o davanti a un libro, il problema è lo stesso. Questa attenzione fissa, infatti, comporta una diminuzione del numero di volte in cui si ammicca, prosegue l’esperto, e l’occhio può diventare troppo asciutto. “È questa concentrazione, protratta spesso per tante ore, che può portare ad uno stato irritativo, spesso viene scambiato per stanchezza – spiega Vinciguerra – condizione che a sua volta, se costante e continuativa, nel tempo può contribuire ad una cronicizzazione della condizione patologica”.

• I PRESÍDI

Ma allora come intervenire? “La prima indicazione è quella di umettare la superficie oculare con specifici composti e sostituti lacrimali, con particolare attenzione per chi porta le lenti a contatto, che rendono l’occhio ancora più asciutto – aggiunge Vinciguerra –. Poi, qualora si portino gli occhiali da vista, è bene, una volta scelta una montatura comoda, preferire lenti di qualità e, nel caso dei multifocali, se possibile optare quelli di ultima generazione (ad esempio quelli cosiddetti office). Questi ultimi ottimizzano la visione da vicino e a media distanza, quella che serve quando si lavora al computer e in ufficio, mentre quando si svolgono altre attività e si ha necessità di vedere bene da lontano sarebbe opportuno utilizzarne un altro paio”. Avere un occhiale con una prescrizione precisa, ottenuta con le più avanzate diagnostiche moderne, consente di non affaticare la vista, aggiunge l’oftalmologo. “Attualmente, inoltre, in alcuni centri, la misurazione della distanza focale viene effettuata in 3D, mentre il soggetto è posizionato davanti ad uno specchio e una serie di telecamere permettono una misura molto più accurata rispetto al passato per il perfetto adattamento all’occhiale. Infatti le lenti devono essere centrate esattamente sull’asse visivo (non sul centro della pupilla) e quando non si ottiene la tolleranza all’occhiale diviene molto più difficile”.