Questa mattina il giornalista Claudio Plazzotta ha pubblicato un redazionale su Italia Oggi in cui svela le presunte cifre che guadagnerebbero alcuni dei volti principali di Mediaset, fra cui Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

Nell’articolo incriminato Plazzotta aveva scritto che la d’Urso si intascava presumibilmente circa 6 milioni di euro l’anno fra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso. Una cifra irrisoria se paragonata ai presunti altri compensi Mediaset (Ezio Greggio è stimato a 5,75 milioni di euro annui e non è certamente presente in video quanto la d’Urso), ma che tuttavia non è veritiera.

I compensi, come fatto sapere da una nota legale della conduttrice, “non corrispondono a verità” in quanto indicano “cifre clamorosamente esagerate rispetto alla reale entità degli introiti”.

“a rettifica di quanto affermato in «Ecco quanto guadagnano i conduttori Mediaset più importanti», precisiamo che i compensi annui di Barbara d’Urso non ammontano alla cifra che è stata erroneamente indicata nell ‘articolo, poiché — come la conduttrice ci segnala — i suoi guadagni sono di gran lunga inferiori”.

Al momento nessun altro volto Mediaset citato nell’articolo di Plazzotta ha commentato o smentito la cifra a lui attribuita.