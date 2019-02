“La legge sull’equo compenso, approvata ieri in IX commissione Lavoro, è il frutto della collaborazione tra la Regione Lazio, la Federazione degli ordini degli ingegneri del Lazio e di altre categorie professionali”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma. La presidente della IX commissione consiliare, Eleonora Mattia, al termine della votazione che ha visto licenziare la proposta di legge numero 69 su ‘Disposizioni in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali’, ha dichiarato: “Nei limiti delle competenze legislative regionali, con questa legge si introducono strumenti, da un lato, per garantire che la Regione, le società controllate e gli enti strumentali riconoscano compensi equi ai professionisti“.

