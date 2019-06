Alla scoperta di Francesco Renga, dai primi passi con i Timoria alla vita privata. Tutto sul cantante italiano.

Artista di successo, indicato come uno dei migliori nel panorama del pop rock italiano, Francesco Renga è una figura di spicco nel mondo musicale italiano. La sua affermazione è avvenuta presto quando ha conquistato il pubblico e la critica come front-man dei Timoria, una delle rock band italiane più apprezzate.

Giudice di The Voice of Italy 2018, Renga ha avuto esperienze in televisione, facendo parte anche della giuria di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo di più su di lui.

Francesco Renga: altezza, età e primi passi nel mondo della musica

Pierfrancesco Renga, meglio noto come Francesco Renga, è nato a Udine il 12 giugno del 1968. Il cantautore è alto 178 centimetri ed è considerato un sex symbol dal pubblico femminile.

Fin da piccolo si dedica al mondo della musica e arriva al successo nel 1990, quando pubblica il suo primo album con i Timoria, Colori che esplodono. L’anno successivo il gruppo si aggiudica il premio della critica nella sezione Giovani al Festival di Sanremo. Renga viene indicato come uno dei migliori cantanti sulla scena italiana e, sulla cresta dell’onda, decide di lasciare i Timoria per intraprendere la carriera da solista.

Ad anni di distanza dalla scioglimento del gruppo, Diego Galeri, ex batterista dei Timoria, ha parlato ai microfoni di Giornale Metal della decisione di Renga di lasciare la band: “L’addio di Francesco Renga? Fu naturale, non c’era più modo di continuare, le tensioni erano troppe e le idee su come proseguire troppo diverse…fu meglio così sia per Francesco che per i Timoria.

La band non era Francesco Renga, proseguire dopo il suo addio non fu difficile, la band andò avanti con qualche scossone naturalmente ma i dischi successivi furono la dimostrazione che un cantante, per quanto importante, non è tutto… 1999 e El Topo Grand Hotel furono due grandi dischi e ottennero ottimi risultati… ad oggi Sole Spento è uno dei brani più conosciuti dei Timoria e Francesco non c’era”.

Questo il video di Vivendo Adesso di Francesco Renga:

La vita privata di Francesco Renga: moglie, figli e amori passati

Francesco Renga ha sempre difeso e custodito gelosamente la sua vita privata. La sua storia con Ambra Angiolini ha però conquistato le copertine dei giornali di gossip e non solo. Dopo undici anni di relazione, i due si sono lasciati nel 2015, secondo alcuni a causa di un tradimento da parte di uno dei due.

Ai microfoni de Il Tempo, il cantante ha parlato della sua proposta di matrimonio ad Ambra e del perché la Angiolini non sia mai diventata la moglie di Francesco Renga: “Avevo organizzato tutto per bene. Cenetta romantica nel giardino di un albergo romano. Per l’anello mi ero svenato, ma ne valeva la pena. Giunti al dolce, tiro fuori di tasca la scatolina per farle la proposta di matrimonio. Ambra si porta una mano alla bocca: “scusa, scusa”, e scappa in bagno a vomitare. È andata avanti così per tutta la notte: era incinta, assalita da queste nausee feroci. E il progetto delle nozze è andato in vacca. Alla fine ci siamo dimenticati di sposarci, non so perché”. Senza dubbio una storia decisamente particolare!

Francesco Renga

I figli di Francesco Renga e Ambra Angiolini si chiamano Leonardo e Jolanda Renga, e anche per loro i due si sono impegnati per mantenere un rapporto non solo cordiale, ma anche collaborativo.

“Io e Ambra abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo” ha rivelato Renga al settimanale Oggi. Un impegno solido e portato avanti dalla ex coppia in maniera seria e responsabile, guardando sempre prima ai loro figli che a loro stessi:

“Io e Ambra ci siamo sempre divisi in egual misura i compiti. Nel momento in cui non lavoriamo, facciamo i genitori a tempo pieno. Cucinare, vestirli, metterli a letto: la vita normale che abbiamo voluto per loro. Per questo abbiamo deciso di vivere in provincia, avevamo voglia di avere una vita tranquilla per noi e per i nostri bambini”.

Oggi Renga non è sposato, ma dopo la fine della storia con la storica compagna, il cantante ha iniziato una relazione con Diana Poloni, il suo nuovo amore. Al tempo stesso Ambra Angiolini si è consolata con il tecnico della Juventus Max Allegri.

Le curiosità su Francesco Renga

Andiamo ora alla scoperta di alcune curiosità su Francesco Renga:

• Quando lasciò i Timoria, fu considerato un papabile sostituto di Piero Pelù, che nel frattempo aveva deciso di lasciare la sua storica band, i Litfiba. Alla fine però Renga decise di continuare la sua carriera come solista… e il destino gli è stato decisamente favorevole!

• Francesco non ha tatuaggi. A differenza di tante rock star, l’artista non ne ha mai fatto uno e pare che non abbia alcuna intenzione di farne in futuro. Sarà mica… paura?!

• Non si direbbe la stessa cosa per i suoi fan, dal momento che sono in molti a tatuarsi le frasi di Francesco Renga e delle sue canzoni. L’artista, nonostante la sua scelta personale, ha dichiarato più volte come sia una cosa che lo rende fiero e orgoglioso.

• Francesco Renga ha dichiarato di essere un bravo cuoco. Ha ereditato la passione per la cucina dal padre e adora cucinare per amici e per la famiglia.

• Non solo cantante: Francesco Renga per anni ha gestito un negozio di calzature femminili.

• La più grande qualità di Renga è la caparbietà. Il difetto più grande è invece la sua timidezza.

• Sin da piccolo sognava di diventare un cantante e vivere di musica. La decisione di intraprendere questa carriera è arrivata alla già all’età di soli dodici anni. Determinato.

• In diverse occasioni Renga ha dichiarato di essere un tuttofare domestico: dalla spesa alla cura della casa, il cantante non trascura nulla e anzi sembrerebbe addirittura divertirsi. Insomma… un perfetto casalingo!

