Como: Dolce e Gabbana pronti a rilevare l'ex teatro Politeama?

Il colpo di fulmine sarebbe avvenuto nel luglio scorso, in occasione di due sfilate a Tremezzo, sul lago di Como. Dolce e Gabbana hanno notato l’ex cinema e teatro Politeama di Como, chiuso da 13 anni e bisognoso di restauri, e sarebbero intenzionati a rilevarlo per trasformarlo in uno spazio di eccellenza legato al mondo della moda e della cultura.La Provincia di Como riporta l’interesse degli stilisti per la struttura, oggi gestita dalla società Politeana srl, senza più dipendenti e con il bilancio inrosso, ufficialmente in liquidazione. Il commissario liquidatore, il commercialista Francesco Nessi, aspetta con trepidazione una telefonata.