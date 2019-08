Community Shield al Manchester City, Liverpool battuto 6-5 ai rigori

LONDRA – Il Manchester City conquista il primo trofeo della stagione, battendo ai rigori (6-5, 1-1 al 90′) il Liverpool nella Community Shield, la coppa in cui si affrontano la squadra vincitrice della Premier League e quella vincitrice della Coppa d’Inghilterra nella stagione precedente. Poiché il City ha vinto entrambe nell’edizione 2018-’19, il suo avversario oggi era il Liverpool, secondo classificato in campionato, in una riedizione della lunga sfida per il titolo che ha caratterizzato lo scorso torneo nazionale inglese.

È stata una partita bella, equilibrata e avvincente fino all’ultimo. Il club di Pep Guardiola è andato in vantaggio al 12′ con una rete di Sterling, l’ex di turno, dominando il primo tempo ma perdendo per infortunio Sané. La squadra di Klopp ha fatto meglio nella ripresa, giungendo finalmente a un pareggio che era nell’aria al 77′ con Matip. In precedenza, i Reds hanno sfiorato il gol per due volte, prima con Salah che ha colpito l’esterno del palo, poi ci sono andati ancora più vicino con una traversa colta da Van Dijk, in cui la palla è rimbalzata sulla linea di porta a portiere battuto, non oltrepassando la riga per una questione di centimetri. Nei minuti finali altra occasione per il Liverpool, con un pallonetto di Salah salvato a porta vuota dalla rovesciata di Walker un attimo prima che la sfera entrasse in rete.

Guardiola ammonito dall’arbitro

Così è finita 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari: le norme della Community Shield non prevedono i tempi supplementari e le squadre sono passate direttamente ai calci di rigore. Claudio Bravo para il secondo penalty del Liverpool, tirato male da Wijnaldum, e il City vince 5-4 con Jesus che realizza il quinto e decisivo tentativo. Alla fine applausi per tutti da parte dei 77 mila tifosi sugli spalti di Wembley: forse gli uomini di Klopp avrebbero meritato di più, ma quelli di Guardiola hanno dimostrato ancora una volta la capacità di non sbagliare mai nei momenti che contano.

Alla vigilia il tecnico tedesco sembrava aspettarselo: “Non so a cosa serva la Community Shield”, ha detto, “è una specie di amichevole pre-campionato con le squadre ancora non al meglio ma già un trofeo in palio, secondo me la si potrebbe anche abolire”. Il Pep invece ne ha approfittato per dire che per lui i trofei nazionali contano più di una coppa europea: “La passata stagione ne abbiamo vinti quattro, Premier, Coppa d’Inghilterra, Coppa di Lega e Community Shield, e ci metterei la firma a rivincerli in questa. Niente mi farebbe più felice che rivincere la Premier la terza volta di seguito. Il campionato è una lunga corsa, si va in campo ogni settimana. Per la Champions invece ci vuole anche fortuna, si decide tutto in sette partite da gennaio in poi (ottavi, quarti, semifinali e finale, ndr.), basta pochissimo a determinare una vittoria o una sconfitta”.

Ebbene, il primo trofeo della stagione 2019-’20 lo ha già vinto il suo City: fa uno su quattro. E il prossimo weekend ricomincia il campionato.





