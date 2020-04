La commissione medica della Federcalcio perde i pezzi. L’organismo che su indicazione del presidente Gravina è stato chiamato a delineare le linee guida per la ripresa degli allenamenti, non potrà più contare su Rodolfo Tavana, medico sociale del Torino. Tavana, che rappresentava i medici della Serie A, si è dimesso in giornata. I motivi sono “personali e professionali”, come ha spiegato lui stesso. Si è parlato anche di una distonia col presidente della commissione Zeppilli, sulla linea troppo permissiva assunta.“Non ho avuto problemi col presidente della commissione – ha precisa all’Ansa Tavana – Nell’ultimo mese e mezzo ho dedicato molto tempo alla commissione, ora questioni personali e professionali mi impediscono di dedicarle l’attenzione che merita, per cui preferisco passare il testimone a chi possa occuparsene a tempo pieno”.