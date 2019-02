Titolo: Commesso settore retail



Azienda: Randstad



Descrizione: sei una persona motivata e hai voglia di metterti in gioco? abbiamo quello che fa per te! Randstad Italia Spa, ricerca per boutique del lusso, sita nelle vicinanze di Arma di Taggia, ASSISTENTI DI VENDITA competenze Requisiti richiest…

Luogo: San Remo, Imperia