Titolo: COMMESSO PART TIME 30 H



Azienda: Gi Group



Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca COMMESSO PART TIME 30 H Per cliente… del settore Retail specializzato nella vendita di arredo per la casa e oggettistica, cerchiamo un commesso. Il candidato…

Luogo: Brescia