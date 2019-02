Titolo: Commesso/a abbigliamento – Desenzano d. Garda (BS)



Azienda: Takko Fashion



Descrizione: Sei il tipo per noi? Takko Fashion, fondata nel 1982, è cresciuta diventando uno Smart Discounter internazionale di successo con oltre 1.900 punti vendita in 17 Paesi. Offriamo i trend più attuali per le famiglie moderne. La nostra moda si …

Luogo: Desenzano del Garda, Brescia