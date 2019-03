Titolo: COMMESSI/E SETTORE PET FOOD



Azienda: Alma



Descrizione: job description: Per importante cliente siamo alla ricerca di COMMESSI/E SETTORE PET-FOOD. I candidati ideali hanno una pregressa esperienza come addetti alla vendita in settori analoghi o GDO. Si offre contratto di somministrazione. Orar…

Luogo: Bologna