Titolo: Commessi delle vendite al minuto



Azienda: Centro per l’impiego di Cortona



Descrizione: Qualifica Professionale Commessi delle vendite al minuto Descrizione Estesa della Qualifica Si ricercano per azienda della Valdichiana, 2 addetti alla vendita in banco di gastronomia itinerante, non sono richiesti esperienza nel setto…

Luogo: Foiano della Chiana, Arezzo