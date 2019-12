Titolo: COMMERCIALE HR – AGENZIA PER IL LAVORO



Azienda: Orienta



Descrizione: ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPLEMENTAZIONE DEL PERSONALE DELLA FILIALE DI ROVERETO UNA FIGURA…’ COMMERCIALE, PUBBLICHE RELAZIONI E RAPPORTI INTERPERSONALI. ZONA DI LAVORO: ROVERETO – TRENTINO ALTO ADIGE SI OFFRE CONTRATTO…

Luogo: Rovereto, Trento