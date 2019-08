Anche la famiglia Benetton, attraverso i manager della holding del gruppo Edizione presenzierà domani alla cerimonia in ricordo delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi. E tra i partecipanti ci saranno anche altre due delegazioni, una di Aspi Autostrade per l’Italia e l’altra di Atlantia, la società madre.

Dopo le durissime polemiche, alimentate dalla politica, per quei comportamenti (nessun comunicato o manifestazione di lutto, la festa dei Benetton a Cortina) che, nelle ore a ridosso della tragedia, furono bollate come assenza di sensibilità della famiglia Benetton e delle aziende del gruppo, per la difficile giornata di domani le società coinvolte nella tragedia – i vertici di Aspi indagati nell’inchiesta per omicidio – hanno scelto da un lato il profilo basso, dall’altro una serie di iniziative a livello nazionale. Quindi ecco l’arrivo delle delegazioni dei vertici delle società ma senza annunci e, soprattutto senza soggetti sotto indagine. E poi, dall’alba, nei caselli del principali snodi italiani – e in tutti quelli della Liguria – verrà affissa una coccarda nera in segno di lutto. Inoltre, alle 11.36, ora del crollo, su tutti i pannelli a messaggio variabile della rete Aspi comparirà per un minuto un messaggio di ricordo per le vittime.

Infine, in mattinata, presso la chiesa dell’Autostrada del Sole, luogo di culto realizzato proprio accanto al tracciato autostradale, verrà celebrata una messa alla quale parteciperanno rappresentanti dei lavoratori provenienti da tutte le sedi del territorio e tutti i direttori di tronco. Alle 11.36 in chiesa verrà deposta una corona in ricordo delle vittime.

La cerimonia si svolgerà in un capannone. Un luogo simbolico che unisce il ricordo della tragedia e la speranza per il futuro, perché proprio lì sta nascendo il primo pilone del nuovo viadotto pensato dall’architetto Renzo Piano come la chiglia di una nave. Alle 10 comincerà, in diretta Rai, la cerimonia religiosa celebrata dall’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, rappresentanti del Governo, rappresentanti dei familiari delle vittime. Sono previsti gli interventi del sindaco, del governatore Toti, dei familiari delle vittime, del premier Conte e non è escluso quello di Mattarella.

Alle 11:36, momento in cui il ponte crollò, ci sarà il minuto di raccoglimento a cui il sindaco Marco Bucci invita a partecipare in qualunque luogo si trovi. Sarà accompagnato dal suono delle campane a lutto e dal sibilo delle sirene di tutte le navi in porto. Per far partecipare i cittadini alla commemorazione, visto che non era possibile aprire il capannone, il Comune ha piazzato due maxischermi nella zona nord e sud della vicina via 30 Giugno ed ha potenziato il servizio di trasporto pubblico per raggiungere la zona. Qui ci sarà anche un ambulatorio mobile con medico, infermiere e psichiatra, mentre in tutta la zona saranno in servizio 10 ambulanze e 10 team di soccorritori a piedi.

Gli sfollati del ponte Morandi, invece, hanno deciso portare avanti il loro rito collettivo, come fanno da 11 mesi: corteo verso il Polcevera, lancio di 43 rose bianche nel torrente e 43 rintocchi di campana tibetana.





