Un giorno per celebrare la libertà di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale. L’11 ottobre è il Coming Out Day, data-simbolo per la comunità LGBT che, in ricordo della prima marcia per di diritti di gay e lesbiche di Washington nel 1987, ha fissato per oggi la celebrazione mondiale dell”https://www.adnkronos.com/”uscire allo scoperto’. E su Twitter, con il suo hashtag dedicato #ComingOutDay, ecco scorrere le tante, tantissime storie di chi si è dichiarato negli anni ad amici, famiglie, parenti. Storie di liberazione, ma anche sofferenza in qualche caso, per incoraggiare chi ancora non ce l’ha fatta a vivere il coming out sempre e comunque nei propri tempi, senza forzare la mano, senza sentirsi costretti.

Fonte