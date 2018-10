Coming out day, gli omosessuali in divisa denunciano: "Censurati dal ministero, vietate le foto per la campagna web"

Il ministero dell’Interno censura la campagna di comunicazione dell’associazione delle persone omosessuali in divisa Polis Aperta, in occasione della giornata mondiale della rivendicazione della propria identità sessuale, il Coming out day, che si celebra oggi, 11 ottobre. A comunicarlo è la stessa associazione, che in tutta Italia rappresenta migliaia di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate e alle polizie locali. E che dal 2005 si batte per il pieno riconoscimento, nei vari corpi di appartenenza, dei pieni diritti per le persone Lgbti.

A denunciare la censura è Gabriele Guglielmo, presidente dell’associazione. “Lo scorso 3 ottobre abbiamo chiesto formale autorizzazione all’utilizzo dei simboli della polizia di Stato in una campagna di comunicazione web per l’esplicita libertà di orientamento sessuale – dice – il nostro è stato un gesto di prudenza, visto che teoricamente non saremmo nemmeno stati obbligati a farlo, visto che non utilizziamo canali istituzionali ma solo quello dell’associazione. Ma il 10 ottobre è arrivata per email la bruttissima sorpresa. Un non meglio precisato funzionario del ministero, autorizzava una sola delle tre fotografie proposte per la campagna. Le due scartate sono peraltro assolutamente discrete, semplicemente rappresentavano coppie di poliziotti e poliziotte omosessuali”. Niente a che vedere con le immagini più intime ed eplicite utilizzate invece dalle polizie di molti Paesi europei per la stessa campagna, in cui compaiono anche agenti che si baciano fra loro o che partecipano al gay pride in divisa.

La copertina di cui è stato vietato l’uso

Una delle due immagini vietate dal ministero raffigura una scrivania, con posata sopra in cornice la fotografia di due poliziotte in borghese, abbracciate. Al fianco della cornice, è posato un cappello della polizia di Stato. La seconda immagine immortala un notebook aperto, sul cui schermo si vedono sorridenti un poliziotto in borghese e il suo compagno, uno a fianco all’altro. Di fronte al computer sono posate le mostrine con grado e decorazioni. Oltre alle due foto censurate, non è stata nemmeno autorizzata una terza immagine: la copertina del libro Non chiedere, non dire? Vite di gay in divisa pubblicato più di dieci anni fa da Giulio Russo, che ritrae due agenti di spalle, che si abbracciano. Nella laconica risposta del ministero, che si limita a comunicare che “delle immagini proposte si autorizza lo scatto in oggetto”, non si spiega come mai le altre non siano invece ritenute adeguate.

Nella risposta inviata al ministero, Polis aperta sottolinea come “sono le campagne sociali come questa che in tutta Europa hanno contribuito ad ampliare il rapporto fra la comunità Lgbti e le forze di polizia, aiutando ad abbattere il fenomeno dell’under reporting”, vale a dire della tendenza delle persone vittime di aggressioni omofobiche a non denunciare. In conclusione alla mail di risposta rivolta al ministero, l’associazione aggiunge: “Dispiace non sapere chi sia il nostro interlocutore, essendo l’unico atto scritto inviatoci privo di firma”.