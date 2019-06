Come vedere il concerto di Taylor Swift per Amazon Prime Day 2019: data, orario, streaming e informazioni utili.

Il Prime Day di Amazon quest’anno è più musicale che mai! Amazon Music ha infatti annunciato l’arrivo di un concerto di Taylor Swift in esclusiva proprio per i clienti Prime.

Si tratta del primo evento di questo genere, ed è stato organizzato per celebrare la sempre più ricca offerta d’intrattenimento di Amazon. Con Taylor Swift in questa serata imperdibile saliranno sul palco altre grandi star della musica internazionale: Dua Lipa, SZA e Becky G. Ma come si può vedere in streaming dall’Italia questo mega show? Scopriamolo insieme!

Amazon Prime Day: come vedere il concerto di Taylor Swift

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Prime Video dalle 9 pm del 10 luglio negli Stati Uniti (in Italia circa le 3 di notte dell’11 luglio), e sarà disponibile anche on demand, per un periodo di tempo limitato, nei giorni dopo la messa in onda.

In oltre 200 paesi, dunque, si avrà l’opportunità di assistere a un evento musicale di straordinario livello. Ma non finisce qui. Chi guarderà il Prime Day Concert potrà anche avere in anteprima un assaggio della serie Amazon Original Carnival Row, con Orlando Bloom e Cara Delevigne, oltre a tanti altri contenuti in esclusiva dedicati alle proprie serie preferite.

E per prepararsi all’evento, Amazon mette a disposizione dei clienti nei giorni che precedono il concerto una playlist dedicata proprio al Prime Day, con tutte le canzoni più belle delle artiste coinvolte nello show.

Taylor Swift

Amazon Prime Day Concert: chi sono le cantanti coinvolte

Sono quattro le superstar che si alterneranno sul palco per il concerto di Amazon Prime Day. La main eventer sarà Taylor Swift, un’artista che non ha bisogno di presentazioni. Per i clienti Prime regalerà uno show speciale, con i due ultimi singoli, ME! e You Need to Calm Down, oltre agli altri successi della sua carriera.

Altrettanto famosa anche in Italia Dua Lipa, la popstar britannica di origine kosovara che ha conquistato il mondo con la super hit New Rules e che ha ottenuto nel 2019 i suoi primi due Grammy, come Miglior artista esordiente e Miglior brano dance.

L’abbiamo ascoltata per mesi anche senza magari approfondire la sua conoscenza. Stiamo parlando di SZA, una delle voci black più amate d’America, grazie a canzoni come Love Galore, The Weekend e Broken Clocks. Nel 2018 è stata in forte rotazione anche nel nostro paese per il featuring con Kendrick Lamar sulle note di All the Stars, brano scritto per la colonna sonora del film Marvel Black Panther.

Ultima ma non ultima Becky G, superstar permiata nel 2018 con due Latin American Music Award, di cui uno per la miglior canzone urban, Mayores. Si tratta di una delle cantanti latine più amate degli ultimi anni, oltre che una delle artiste più ascoltate in streaming su Amazon Music.

Di seguito il trailer del concerto: