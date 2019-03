Come vedere il concerto dei Red Hot Chili Peppers tra le piramidi: l’evento sarà trasmesso in streaming sui canali della band.

Manca pochissimo a uno degli eventi rock del 2019: il concerto dei Red Hot Chili Peppers in Egitto, tra le Piramidi di Giza. La band di Anthony Kiedis, che sbarca per la prima volta nel Paese nordafricano, ha annunciato che l’intero evento sarà trasmesso in streaming, per la gioia di tutti quei fan che non potranno raggiungere la suggestiva location.

Ma dove sarà mandato in onda? Scopriamolo insieme. Ecco come vedere il concerto dei Red Hot Chili Peppers in Egitto.

Come vedere il concerto dei Red Hot Chili Peppers in Egitto

La band di Californication ha annunciato che l’evento potrà essere seguito live sul proprio canale ufficiale su YouTube e non solo: anche sui profili Twitter e Facebook. Per l’Italia l’orario di inizio dello spettacolo, in programma il 15 marzo 2019, sono le 20.00.

L’attesa è altissima, ma il gruppo ha anche sottolineato che ci sono ancora biglietti disponibili. Se quindi preferisci goderti una breve vacanza egiziana a ritmo rock, segui le indicazioni fornite dalla band in questo post:

Red Hot Chili Peppers, il concerto in Egitto e… un nuovo album?

A riscaldare l’attesa dell’evento è il bassista Flea, che ha scritto sui social della band: “Prima di ogni nuovo concerto il mio corpo ha un brivido d’eccitazione, la brama per un nuovo mistero da svelare, il fascino per una nuova cultura, la possibilità di nuovi amici, di assaggiare nuovi cibi, di annusare nuovi sapori, di assorbire nuovi ritmi“.

“Il mio cuore è in subbuglio dalla gioia dinanzi alla prospettiva di esibirci in Egitto“, ha chiuso l’eclettico artista, aumentando ancor di più l’hype per un evento storico.

Ma dopo l’Egitto cosa accadrà? La band ha in programma alcune date in Asia, prima del ritorno in California e di un salto a Rio de Janeiro per il Rock in Rio. Oltre agli eventi live, però, è probabile che possano prendersi anche del tempo per lavorare sul prossimo album, visto che ormai dall’ultimo disco di inediti sono passati tre anni.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/RedHotChiliPeppersLive/

