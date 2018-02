Abbiamo avuto modo di provare una cuffia, realizzata da Aukey, molto interessante per essere proposta ad un prezzo inferiore ai 50€ su Amazon. Scopriamone pregi e difetti di seguito, nella nostra recensione completa.

Partiamo subito dal design di questa cuffia che, in tantissimi aspetti, ricorda le più moderne e recenti cuffie in stile Beats. Si tratta quindi di un disegno piuttosto pulito e semplice, gestito molto bene a livello di proporzioni e con una buona finitura e qualità dei materiali.

Certo, non ci troviamo davanti a materiali premium che su una cuffia farebbero lievitare il prezzo del prodotto, ma nel complesso il feedback restituito all’utente è davvero buono. I padiglioni sono ben imbottiti e risultano morbidi e assolutamente non fastidiosi, l’imbottitura che tocca il capo è altrettanto morbida e tutto questo assicura una buonissima ergonomia.

Le finiture satinate danno l’idea di un prodotto ricercato, sebbene non si tratti di un paio di cuffie costose. Il design è quindi promosso, considerando anche la possibilità di ripiegare le cuffie e la presenza di un jack audio da 3,5 millimetri integrato molto bene nelle linee della cuffia.

A livello tecnico troviamo la possibilità di usare le cuffie via Bluetooth e via cavo, come dicevamo poco fa. Tramite Bluetooth le cuffie si fanno apprezzare per la loro estrema versatilità. Certo, sono cuffie over-ear quindi non sono perfette per il movimento, ma restituiscono una buona esperienza d’uso con tanta comodità grazie all’assenza di cavi.

L’uso più tradizionale invece è pur sempre disponibile, basta collegare il cavo audio fornito in confezione che integra, tra l’altro, anche il microfono e i pulsanti per il controllo della riproduzione e del volume.

La cuffia, quando viene usata via Bluetooth 4.1, sfrutta una batteria interna capace di soddisfare più giornate di autonomia (circa 20 ore in totale) senza bisogno di ulteriori ricariche. Chiaramente la ricarica avviene tramite connettore micro-USB e impiega qualche ora per essere completata. Troviamo anche i pulsanti per la gestione di riproduzione e volume sul padiglione, pulsanti che quindi servono quando la cuffia è usata tramite Bluetooth, a differenza della modalità con cavo jack.

L’audio restituito è molto positivo. Certo, non ci troviamo davanti ad un prodotto per audiofili, ma la qualità è davvero sorprendente per la fascia di riferimento. Troviamo degli alti molto puliti e definiti, buoni medi e dei bassi che riescono a farsi sentire. Personalmente avrei preferito una maggiore potenza sui bassi ma il suono risulta comunque molto bilanciato. Poi basta un po’ di equalizzazione per ottenere risultati ancora migliori.

Abbiamo testato le cuffie con diversi generi musicali e ci riteniamo piuttosto soddisfatti dal prodotto. In chiamata l’audio si sente benissimo anche se il microfono non sempre risulta perfetto e pulito.

Parlando di specifiche tecniche, riepiloghiamo i dettagli più importanti di seguito:

Modello: EP-B52

Diametro del driver: 40mm / 1,57 “

Tecnologia: BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Sensibilità: 97dB ± 3dB

Risposta in Frequenza: 32Hz – 18KHz

Impedenza: 32 ohm

Ingresso di Carica: DC 5V

Tempo di Ricarica: 3 ore

Batteria: Li-Polymer (320mAh)

Durata della Batteria: 18 ore

Gamma di Funzionamento: fino a 10m / 33 ‘

Lunghezza cavo: 1.2m / 3,94 ‘

Connettore: jack stereo da 3,5 mm

Dimensioni: 173 x 183 x 78mm

Peso: 286g

Noi quindi ci siamo trovati bene con questa interessante cuffia. Sicuramente si tratta di un prodotto migliore rispetto a tanti competitors sulla stessa fascia di prezzo e risulta un’alternativa molto ghiotta ai modelli più blasonati per chi non cerca il top delle performance e vuole risparmiare.

Trovate la cuffia su Amazon al prezzo di 49,99€.