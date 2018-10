Come scoprire la classe ambientale della tua auto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Da oggi scatta il blocco per le auto diesel più inquinanti nelle regioni settentrionali. Per non rischiare la multa, è bene sapere in questo caso a quale categoria appartiene il nostro veicolo, ma è meglio tenerlo a mente anche per poter percorrere strade con limitazioni del traffico o in specifiche giornate anti-smog.

Per verificare la classe ambientale della propria auto basta collegarsi al sito ilportaledellautomobilista.it, selezionare il tipo di veicolo e inserire il numero di targa. Stesso sistema anche per il portale dell’Automobile Club d’Italia. Altro metodo è, invece, controllare sul libretto di circolazione. A seconda della tipologia della carta si trova nel riquadro 2 alla voce V. 9, in base alla normativa riportata si ha la corrispondenza, o con la dicitura ‘Rispetta la direttiva Cee… Euro 4’.