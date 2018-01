E’ nato un nuovo tweak, rivolto esclusivamente agli utenti che possiedono un iPhone X jailbroken: si chiama FastUnlockX e ciò che rende possibile ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti nella rete.

Tutti sappiamo che sbloccare un iPhone X utilizzando il Face ID è un’esperienza abbastanza rapida e precisa.

Nel momento in cui il dispositivo viene acceso, il sistema di telecamere TrueDepth di Apple lavora insieme ad iOS per ottenere una corrispondenza facciale positiva. Il piccolo lucchetto posto in alto, attraverso un’animazione cambia il suo stato, sbloccandosi, e a questo punto attraverso un semplice swipe verso l’alto da parte dell’utente il dispositivo è già nella Home, pronto per essere utilizzato.

Ovviamente tutta questa procedura avviene in un batter d’occhio, ma FastUnlockX compie un ulteriore passo in avanti per eliminare alcuni preziosi secondi e rendendo di fatto lo sblocco ancora più rapido.

Il passaggio che viene rimosso è fondamentalmente l’interazione dell’utente necessaria per lo swipe verso l’alto per ottenere l’accesso alla schermata Home. Con FastUnlockX installato, una volta che il sistema Face ID ha rilevato e identificato l’utente, il dispositivo semplicemente si sbloccherà e porterà l’utente direttamente alla schermata Home, senza eseguire nessun tipo di swipe, automatizzando totalmente lo sblocco.

Questa nuova funzionalità si basa su una premessa: il dispositivo non deve avere delle notifiche nella schermata di blocco non ancora lette: se sono presenti notifiche, FastUnlockX non eseguirà lo sblocco automatico del dispositivo d questa scelta ha perfettamente senso in quanto tali notifiche devono essere dapprima espanse con il rilevamento facciale. Bypassare tale processo e andare direttamente alla schermata Home rappresenterebbe una regressione delle funzionalità dell’iPhone X, perchè non ci sarebbe modo di leggere le notifiche senza sbloccare il dispositivo.

Se siete interessati a questo tweak e il vostro dispositivo è jailbroken attraverso Electra (jailbreak di iOS 11, rilasciato da CoolStar) allora potete utilizzare i file di installazione rilevanti per FastUnlockX direttamente nella pagina GitHub dedicata al progetto. Il tweak è open source, liberamente consultabile e gratuito da scaricare e utilizzare se si possiede l’iPhone X.

Una piccola curiosità: il codice necessario per abilitare questa funzionalità di sblocco automatico è così piccolo che sarebbe possibile addirittura scriverlo in un tweet su Twitter.