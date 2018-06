Tutto pronto per l’attesissimo festival che vedrà salire sul palco alcune delle più grandi band internazionali. Ecco il programma del Firenze Rocks 2018!

C’è grande fibrillazione per il Firenze Rocks 2018: artisti di calibro internazionale saliranno sul palco del capoluogo toscano per 4 serate indimenticabili, tutte da ballare e da cantare al ritmo del miglior rock in circolazione. Ecco tutte le informazioni che vi servono.

Le date del Firenze Rocks 2018: gli orari e le band

Il primo appuntamento è previsto per il 14 giugno: a salire sul palco saranno i Foo Fighters, band capitanata da Dave Ghrol. Ma la musica comincerà già durante il pomeriggio, dalle ore 16 in punto, con i The Kills, i Wolf Alice e i Frank Carter & the Rattlesnakes.

La scaletta per il 15 giugno vede come headliner i Guns n’Roses, nella loro unica data in Italia. Ad aprire l’acclamatissimo ritorno della storica band toccherà ai Volbeat, direttamente dalla Danimarca, ai Baroness e ai The Pink Slips, elettro-punk band originaria di Los Angeles.

Sabato 16 tocca agli Iron Maiden, in giro per il mondo per promuovere il loro 16esimo album in studio, The Book of Souls. Insieme a loro ci saranno gli Helloween.

Gran finale previsto per domenica 17, con uno degli idoli del rock: si tratta di Ozzy Osbourne, anche lui in esclusiva per la sua unica data in territorio italiano. Prima di lui suoneranno gli Avenged sevenfold, i Judas Priest e i Tremonti, la band del chitarrista degli Alter Bridge, Mark Tremonti.

Come arrivare al Firenze Rocks 2018

Vista la grande attesa per questo evento, vi consigliamo di utilizzare mezzi pubblici o di muovervi a piedi, nel caso ne aveste la possibilità. Potete servirvi della Linea 1 Tramvia, che dal centro della città, nei pressi della Stazione SMN, arrivare direttamente al comune di Scandicci. Le vostre fermate saranno Cascine e Paolo Uccello, e a quel punto non dovrete far altro che camminare per circa 5 minuti, finché non sarete arrivati all’ingresso.

Il servizio durerà fino alle 2.30 del mattino per quanto riguarda la data di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16, mentre invece la domenica successiva si fermerà mezzora prima, alle 2.

I parcheggi per il Firenze Rocks 2018

Come detto, l’organizzazione ha sconsigliato di recarsi direttamente in macchina, vista la grande affluenza prevista. Se però arrivate da fuori e avete preso l’autostrada, potete lasciare la vostra auto al parcheggio scambiatore di Villa Costanza (per chi arriva dalla A1 e dalla Firenze – Pisa).

Da lì potrete arrivare alla linea della Tramvia comodamente a piedi. Per le moto, invece, è stato previsto un parcheggio riservato presso Piazzale Vittorio Veneto, dal lato del Parco delle cascine.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/foofighters/