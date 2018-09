Vi siete mai chiesti come partecipare come pubblico a X Factor 2018? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

X Factor è uno dei talent show musicali più famosi in Italia, all’interno del quale una serie di giovani talenti della musica nostrana si sfidano a colpi di hit per aggiudicarsi il titolo finale. Il pubblico è una parte fondamentale della rassegna, e non solo perché è proprio grazie al suo voto che durante i Live i cantanti vengono eliminati o possono continuare il loro percorso, ma anche per il sostegno e il calore che dona agli artisti durante le esibizioni.

Ecco tutte le modalità per partecipare come pubblico a X Factor!

X Factor, come partecipare

Come saprete, la competizione è divisa in due macro-step: la parte delle audizioni, che va dalle cosiddette Audition, ai Boot Camp fino agli Home Visit, e la parte dei Live, ovvero le serate in diretta dove i selezionati per partecipare al programma cominciano il loro percorso con i giudici verso la tanto ambita finale.

Come partecipare alle audizioni di X Factor come pubblico

Tutta la prima parte che va dalle Audition in poi viene registrata durante l’estate, e mandata in onda a ridosso dell’inizio del programma. Solitamente le audizioni si tengono nei palasport di tutta Italia, e per partecipare come pubblico occorre dunque informarsi sulle location monitorando i siti ufficiali.

A quel punto, una volta diffuse le location, non resta che accedere al sito per compilare il form direttamente oppure scrivere una mail all’indirizzo che verrà fornito specificatamente per l’occasione (ad esempio pubblico.torino@xfactor.it.)

L’ingresso è vietato a minori di 12 anni, mentre dai 12 ai 18 serve un accompagnatore. Lo stesso discorso vale per i Boot Camp, mentre il pubblico non è ammesso agli Home Visit.

Come partecipare ai Live di X Factor come pubblico

Il discorso cambia, invece, per i Live, la parte del programma che viene mandata in onda in diretta. Se volete acquistare un biglietto per i Live di X Factor, state sicuramente valutando di fare un’esperienza memorabile, partecipando a una serata ricca di emozioni, colpi di scena, e tanta bella musica.

Il problema è che, al momento…. non ci sono biglietti! Ma allora come si partecipa alla diretta di X Factor?

X Factor: i biglietti

A oggi non esistono ancora informazioni per i biglietti per X Factor 2018, ma con molta probabilità l’iter sarà uguale a quello degli anni passati. Nelle scorse edizioni del programma, infatti, per partecipare ai Live non si dovevano acquistare dei biglietti, ma bisogna tenere monitorati tutti i siti dei partner commerciali del programma, che mettono in palio dei biglietti per il pubblico.

La regola principale per accaparrarseli è la velocità! Salvate tutti i siti sui preferiti, impostate sulle pagine Facebook ufficiali il modo per fare apparire subito tutte le news sulla vostra bacheca, e addirittura mettetevi un avviso su Google Alert relativo ai biglietti.

Lo stesso discorso vale, chiaramente, per biglietti per la finale di X Factor!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia/