Per i 20 anni de Lo Zoo di 105 è in arrivo a luglio una mega festa all’Ippodromo di San Siro: ecco come partecipare.

Uno dei format radiofonici più apprezzati degli ultimi anni festeggia un grande traguardo in questo 2019. Stiamo parlando de Lo Zoo di 105, arrivato a ben 20 anni di messa in onda. Non male per un programma di comedy e satira che, a suo modo, ha già scritto la storia della radio.

Ovviamente, un anniversario di tal genere non può passare sotto silenzio. Radio 105 sta infatti organizzando una mega festa all’Ippodromo di Milano nel mese di luglio. Ecco come partecipare all’evento dell’estate!

Festa 20 anni Zoo di 105: come partecipare

L’appuntamento è per l’8 luglio all’Ippodromo di San Siro. Tante le sorprese promesse dagli organizzatori, tra ospiti musicali, radiofonici e non solo. Le novità verranno snocciolate nei prossimi giorni, poco alla volta. Ma intanto è già possibile registrarsi per poter essere certi di riuscire a partecipare all’evento.

Tutte le indicazioni sono fornite sul sito ufficiale di Radio 105, www.105.net.

Lo Zoo: la trasmissione più pazza della radio

Nato nella primavera del 1999, Lo Zoo di 105 ha rivoluzionato le regole della radiofonia. Il padre della trasmissione è Marco Mazzoli, che venne affiancato ben presto da il mago Wender e Leone Di Lernia, dando inizio a un format senza regole.

Tra cambi di formazione, polemiche e anche qualche sospensione di tanto in tanto, Lo Zoo ha avuto modo di divertire milioni di italiani, dando tra l’altro risalto a personaggi come Pablo Noise, Fabio Alisei, oggi disc jokey amatissimi dal pubblico, ma anche Maccio Capatonda, Ivo Avido e Herbert Ballerina.

Che possano essere coinvolti anche loro nella super festa di luglio? Lo scopriremo a breve. Quel che è certo è che il grande divertimento non mancherà: con Lo Zoo è sempre l’assoluto padrone di casa.

