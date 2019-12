X Factor 2020, il casting: al via la ricerca dei talenti che faranno parte dell’avventura della 14esima edizione del talent di Sky.

X Factor è una macchina che non si ferma mai (che piaccia o meno). A meno di ventiquattr’ore dalla chiusura dell’edizione 2019, che ha visto la vittoria della giovanissima Sofia Tornambene, la redazione di Sky ha già dato il via ai casting per il 2020.

Al di là delle difficoltà di un’edizione in cui ha prevalso la noia e l’imbarazzo per un livello generalmente basso, la produzione ha infatti in cantiere almeno altre due edizioni. Ecco perché la ricerca dei nuovi talenti è già iniziata.

X Factor 2020: il casting

Come annunciato durante la diretta della finale dal conduttore Alessandro Cattelan, sono stati aperti il 13 dicembre 2019 i casting per la nuova edizione del talent, la numero 14.

Ecco l’annuncio sul sito ufficiale di Sky: “Se avete compiuto 16 anni (almeno entro ottobre 2020), sognate di cantare su un palco di fronte a migliaia di persone e sapete che l’X Factor che è dentro di voi sta aspettando l’occasione giusta per uscire, bene ragazzi, il momento è arrivato“.

Per poter prendere parte ai casting basterà compilare il form online sul sito di Sky. Sarà poi la redazione del talent a contattare i candidati e a fornire tutte le informazioni necessarie per poter dare il via al proprio sogno…

Di seguito il meglio della finale di X Factor 13:

Chi saranno i protagonisti?

Regna ovviamente sovrana l’incertezza su quello che saranno i prossimi protagonisti di X Factor. Quelle che sembravano le colonne portanti del programma, Alessandro Cattelan e Mara Maionchi, nel 2019 hanno dato segni di cedimento.

Il primo sul futuro si è lasciato andare a un ‘vedremo’; la seconda aveva già tentennato nel partecipare all’edizione 13, e verosimilmente potrebbe fare storie anche per quella che partirà nel 2020. E gli altri? Difficile la riconferma per tutti e tre i nuovi volti di quest’edizione.

Malika ha deluso le aspettative, Samuel non ha convinto i più e Sfera è apparso effervescente solo a tratti, e non troppo competente. Tra i tre, però, solo il trapper verosimilmente sarà ancora seduto al tavolo nel 2020.