Come ottenere il rimborso dei biglietti quando un concerto viene cancellato: ecco le modalità di richiesta.

Come ottenere il rimborso dei biglietti quando un concerto è cancellato? Una domanda che in molti si pongono, specialmente in giorni difficili come quelli di questo periodo, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Fortunatamente, i ticket per i concerti annullati definitivamente sono sempre rimborsabili (entro termini che variano a seconda degli eventi), e anche quelli per i concerti spostati la maggior parte delle volte possono essere rimborsati. Scopriamo cosa fare per avere indietro i soldi spesi, secondo le modalità previste in questo genere di situazioni.

Come ottenere il rimborso dei biglietti dei concerti cancellati

Se un concerto viene cancellato il sito TicketOne consiglia come prima cosa di informarsi attraverso la propria sezione News sui dettagli relativi alla cancellazione e alla richiesta dei biglietti.

In ogni caso, se hai effettuato l’acquisto in un punto vendita autorizzato è possibile richiedere il rimborso direttamente in loco, riportando indietro i biglietti in originale.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/

Come avere il rimborso dei biglietti acquistati online

Diversa la questione se hai effettuato l’acquisto online o tramite call center. In questo caso, il customer service di TicketOne invierà sempre una email ai propri clienti con tutti i dettagli per poter ricevere il rimborso, che sarà accreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. In caso di dubbi è necessario contattare il servizio clienti per avere maggiori informazioni.

Per quanto riguarda TicketMaster invece, per ogni concerto annullato è necessario inoltrare una richiesta di rimborso con numero d’ordine e dati dell’intestatario. Anche in questo caso il rimborso avverrà sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

Insomma, riavere indietro i soldi spesi per i biglietti dei concerti annullati è possibile. L’importante è prestare attenzione alle istruzioni fornite, e restare nei tempi. Generalmente il rimborso può essere richiesto infatti entro un paio di mesi dalla cancellazione dell’evento. La data è comunque sempre comunicatao con precisione dalle società di ticketing.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/