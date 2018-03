Insoddisfatti del vostro nuovo HomePod? Desiderate inizializzarlo e rimuovere l’accoppiamento dal vostro Apple ID per poterlo rivendere a terzi oppure per inviarlo ad Apple in assistenza? In questo breve articolo vi illustriamo le procedure da seguire per poter inizializzare il vostro dispositivo.

Inanzitutto è bene specificare che tale procedura rimuoverà il vostro HomePod sia dai dispositivi contenuti all’interno dell’ecosistema HomeKit casalingo (rimuovendo quindi il dispositivo dall’app Casa dei vostri dispositivi iOS) che dall’elenco dei dispositivi associati al vostro Apple ID. Tale procedura è molto semplice e consente sostanzialmente di seguire due passaggi diversi ma che giungono allo stesso risultato.

Passiamo quindi alla procedura vera e propria:

Avviate l’applicazione ‘Casa’ sul vostro iPhone o iPad

Nel caso siate dotati di un dispositivo con 3D Touch effettuare una pressione decisa sull’icona del vostro HomePod e successivamente cliccate sulla voce ‘Dettagli’ del sottomenù a scomparsa. In alternativa premete sul pulsante ‘modifica‘ in alto a destra e successivamente, appena le icone inizieranno a tremare, premete sul vostro HomePod.

Nell menù successivo scorrete verso il basso sino a visualizzare la voce ‘Rimuovi accessorio’ e confermate la vostra scelta nel successivo pop-up premendo nuovamente il comando ‘Rimuovi’.

Il vostro HomePod tornerà quindi alle impostazioni di fabbrica, rimuovendo tutti le configurazioni da voi applicate. Se vorrete configurarlo nuovamente come nuovo HomePod vi sarà sufficiente riavvicinare il vostro iPhone o iPad (dotato di iOS 11.2.5) e ripetere la procedura di attivazione disponibile in questo link.