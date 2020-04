Ci sono quasi 6 milioni di spettatori in più davanti alla televisione da quando l’Italia è costretta in casa per le misure di prevenzione legate alla pandemia da coronavirus. Non solo: ci sono più giovani davanti allo schermo di giorno; a dominare sono ancora le reti generaliste ma crescono le minori; si registra un boom dell’informazione, soprattutto di quella regionale; il Papa è il numero uno negli ascolti; gli italiani usano di più la tv via Internet; i programmi in replica, in alcuni casi, vanno meglio delle nuove puntate. È quanto emerge da un’inchiesta condotta dal settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ sulla tv al tempo del virus, che ha preso in esame i consumi televisivi del mese di marzo.

