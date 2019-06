Il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano canta Come i pesci, gli elefanti e le tigri. Si tratta della loro prima hit estiva, scritta e musicata da Tommaso Paradiso.

C’è una canzone molto particolare, scritta da Tommaso Paradiso, il leader dei Thegiornalisti, che si appresta a diventare la hit dell’estate più piacevole di questo 2019. Stiamo parlando di Come i pesci, gli elefanti e le tigri, la prima canzone estiva del Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano.

Un brano che non teme il confronto con i tormentoni di questa stagione, visto che a cantare ci sono alcune delle voci più belle d’Italia, appartenenti a un gruppo di sessanta bambini tra i 4 e i 12 anni.

Come i pesci, gli elefanti e le tigri: la prima hit estiva dell’Antoniano

Diretto da Sabrina Simoni, il coro dell’Antoniano propone questa canzone d’autore molto particolare, fusione tra sonorità contemporanee del nostro pop e le voci splendide dei bambini.

Una proposta musicale diversa dalle solite canzonette estive, dedicate alla spiaggia, al mare, al sole, al ritmo di un reggaeton preconfezionato e stucchevole. Stavolta siamo certi che non ci stancheremo velocemente di ascoltare questo brano.

Ecco il video ufficiale di Come i pesci, gli elefanti e le tigri:

Le collaborazioni dell’Antoniano

Non solo Tommaso Paradiso. Sono anni ormai che l’Antoniano si sta interessando a collaborazioni di vario genere, con alcuni degli artisti più rappresentativi della nostra musica. Stavolta a essere scelto è stato uno degli hit maker di questa estate 2019. Chissà che presto non possa esserci un’apertura anche ad altre realtà, come la trap.

Va comunque sottolineato che i proventi raccolti dalla commercializzazione di questo brano, come ogni attività promossa dal Coro dell’Antoniano, saranno utilizzati per sviluppare progetti destinati all’accoglienza delle perosne in difficoltà, per poter permettere loro di sviluppare un percorso di vita autonomo e indipendente.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti