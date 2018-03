Come cancellarsi definitivamente

AFP PHOTO / Justin TALLIS

Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, sembra che sempre più persone stiano diventando diffidenti nei confronti di Facebook. Oggi anche il cofondatore di WhatsApp ha invitato tutti a cancellarsi. Ma è possibile eliminare il proprio account definitivamente? Ci sono due modi, si legge su ‘Metro.co.uk’.

La prima opzione prevede la rimozione temporanea del tuo account fino a quando non decidi di riattivarlo o completare la cancellazione. Puoi disattivare quindi il tuo Facebook per un breve periodo (il che significa che tutti i tuoi dati non saranno persi) oppure eliminarlo completamente. In questo ultimo caso devi cliccare su Impostazioni, Generali, Gestisci il tuo Account. Troverai ‘Scopri di più’: cliccandoci Facebook – che ti dà la possibilità di salvare messaggi e foto prima di procedere – ti guiderà nell’eliminazione definitiva del tuo account.