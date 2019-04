di Giselda Curzi

Accoglie favorevolmente le nuove modifiche del codice stradale, ma sempre con la dovuta attenzione alle sicurezza e ai controlli, Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale.

“Possiamo essere d’accordo ai motocicli 125 in autostrada, ma va posta grande attenzione al fatto che si troverebbero a viaggiare sulla destra e si troverebbero per così dire a competere con i pullman e alcuni mezzi pesanti che viaggiano tra gli 80 e 100 km orari – spiega all’AdnKronos Biserni – e un eventuale sorpasso a opera del mezzo pesante può essere molto pericoloso, richiede una particolare attenzione e servono quindi conducenti esperti, ben preparati magari potrebbe essere utile avviare adeguati percorsi formativi per le future patenti”.

Fonte