Spotify sta per introdurre un’interessante novità: tra poco sarà possibile ‘zittire’ gli artisti che non ci piacciono.

Spotify ‘blocca’ gli artisti. O meglio, permette ai propri utenti di ‘zittire‘ quegli artisti che proprio non vanno a genio. Una novità interessante per la piattaforma di streaming più famosa e utilizzata al mondo, che ricalca in qualche modo il ‘mute‘ presente in molti social network, come Facebook e Twitter. Vediamo insieme nel dettaglio questa nuova opzione.

Spotify: un’opzione per ‘zittire’ gli artisti

In cosa consiste l’opzione per ‘bloccare’ gli artisti? Semplicemente permetterà di ‘skippare’ in automatico tutti quei cantanti le cui canzoni non ci piacciono, o che non vogliamo ascoltare. Un’opzione molto utile per le playlist automatizzate, quelle create e aggiornate continuamente da Spotify.

Un esempio? Se volete ascoltare le novità ma proprio la musica trap non vi dice nulla, bloccando gli artisti più in voga (ad esempio Sfera Ebbasta o la Dark Polo Gang), questi ultimi non spariranno dalla lista, ma verranno saltati automaticamente dall’app anche senza il nostro intervento.

Un’opzione utile e sicuramente molto apprezzabile per tutti quegli utenti dai gusti ben definiti, che magari non hanno voglia di ampliare il proprio bagaglio musicale andando ad ascoltare artisti che proprio non sopportano.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/

Come ‘bloccare’ gli artisti su Spotify

Questa intrigante novità, che per il momento è in fase di test ed è disponibile solo per alcuni utenti, con tutta probabilità sarà offerta all’intera platea nei prossimi mesi.

Tecnicamente sarà molto semplice ‘ammutolire’ gli artisti che non sopportiamo. Basterà andare sul loro account e tra le opzioni, sotto il ‘Follow’, apparirà la dicitura ‘Don’t play this artist‘. Una volta cliccatoci sopra l’artista verrà visualizzato con un bel segnale di divieto… e il gioco sarà fatto!

Di seguito un video che spiega il funzionamento di questa opzione:

