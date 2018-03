Come ben sappiamo HomePod, il primo smart speaker di Apple, non è ancora disponibile nel nostro paese, tuttavia esistono alcuni piccoli stratagemmi estremamente affidabili per poterlo tranquillamente acquistare all’estero.

Prima di illustrarvi il procedimento vero e proprio occorre fare una premessa alquanto ovvia: se acquisterete un HomePod proveniente dall’estero potrete fruirne al momento solo in lingua inglese e questo è un aspetto da valutare bene qualora siate intenzionati a procedere con l’acquisto. Se è vero infatti che il dispositivo offre una qualità audio assolutamente appagante per la categoria, è altresì doveroso segnalare che non potrete usufruire di Siri in lingua italiana fino al rilascio ufficiale nel nostro paese.

Fatta questa premessa, il servizio che vi andiamo oggi a illustrare si chiama Forward2me e vi offre sostanzialmente la possibilità di ricevere il prodotto al posto vostro nel paese interessato (vi consigliamo il Regno Unito, visto che non dovrete pagare dazi alla dogana) per poi rispedirvelo a casa tramite corriere.

Utilizzando questo link potrete ottenere un preventivo di spedizione se siete già a conoscenza delle dimensioni e peso del pacco da spedire. Nel nostro caso è stato utilizzato un pacco dal peso di 4 kg e con dimensioni pari a circa 27 cm x 27 cm come base e 35 cm di altezza ma prendete tali dati solo a scopo informativo, in quanto Apple potrebbe non usare sempre un pacco delle medesime dimensioni. Non considerate quindi questo preventivo come definitivo, ma passibile di piccole variazioni in fase di conclusione dell’ordine.

Una volta effettuata la registrazione su Forward2me e completati i vari passaggi, otterrete un indirizzo di spedizione da utilizzare in fase di ordinazione del vostro HomePod. A questo punto potete procedere all’ordine su Apple Store UK utilizzando il vostro Apple ID e il vostro usuale metodo di pagamento, ma ricordandovi di utilizzare l’indirizzo di spedizione fornito da Forward2me in fase di finalizzazione del vostro ordine.

Una volta che Apple avrà spedito il vostro ordine, dovrete attendere una e-mail da parte di Forward2me che vi notificherà dell’arrivo del pacco presso le loro sedi e vi guiderà nella scelta del corriere da utilizzare per la spedizione verso l’Italia; sarà possibile anche scegliere se assicurare la spedizione e il numero di giorni lavorativi per la consegna. Non vi resterà quindi che effettuare il pagamento utilizzando la vostra carta di credito, PayPal o bonifico bancario, tenendo a mente che se perfezionerete la spedizione entro le ore 12 il pacco vi sarà spedito il giorno stesso.

Conclusa la fase di pagamento, non dovrete fare altro che attendere comodamente che il corriere consegni il pacco direttamente a casa vostra. E’ bene specificare che se acquisterete HomePod nel Regno Unito potrete godere di un solo anno di garanzia Apple, ma potrete far valere tale garanzia anche attraverso i consueti canali italiani.

Siete in procinto di farci un pensierino? Fatecelo sapere nei commenti e se nel frattempo ve la siete persa potete ridare un’occhiata alla nostra video anteprima di HomePod direttamente sul nostro canale YouTube.