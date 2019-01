Coma_Cose

📍 Il 30 marzo da Padova partirà “HYPE AURA TOUR”, il viaggio live nei principali club italiani dei Coma_Cose!

📀"HYPE AURA" è il titolo del nuovo album di COMA_COSE, in uscita il prossimo 15 marzo per Asian Fake. Il disco sarà anticipato dall'estratto VIA GOLA, disponibile da venerdì 25 gennaio su tutte le piattaforme di streaming e digital store.

