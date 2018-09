Colpo Inter al 94', Samp ko

(Afp)

Di nuovo nel recupero. Di nuovo tre punti importanti per l’ennesima rinascita targata Inter. Una cannonata di Brozovic e i nerazzurri piegano la Samp al 94′. Pazza Inter non è più solo uno slogan, ma una realtà ribadita da risultati e prestazioni. Al terzo tentativo, dopo due gol annullati, Brozovic segna il gol-partita che sancisce la rinascita della squadra di Spalletti, che per la troppa tensione esagera nell’esultare e si fa espellere a fine match. Buona partita della Samp, che però nel finale ha un calo determinante, forse dovuto alle fatiche infrasettimanali. Var comunque protagonista.