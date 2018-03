Colpo grosso al Quadrilatero della Moda: bottino da 160mila euro, caccia a tre ladri

Abiti, scarpe, borse. Un colpo da centosessantamila euro di merce, quello portato a segno nella notte tra venerdì e sabato, nel negozio “Miu Miu” di via Sant’Andrea, in pieno centro, a Milano. Un blitz di pochi minuti, forse meno di dieci. L’allarme è scattato subito, i ladri hanno portato via la merce esposta nel punto vendita della linea di lusso di Miuccia Prada, poi si sono dati alla fuga.

Nelle immagini delle telecamere, verso le 4 di sabato mattina, si vedono tre persone che arrivano davanti all’ingresso del negozio. Armeggiano sulla serratura, poi con un piede di porco forzano l’ingresso e scompaiono all’interno, senza quindi spaccare la vetrata. Quasi subito scatta l’allarme, che dall’istituto di vigilanza arriva in questura, all’ufficio Prevenzione generale, alle 4.13. Gli agenti giunti sul posto hanno subito notato la porta d’ingresso del

negozio forzata, e all’interno l’assenza di un’ingente quantità di merce. Un valore stimato, ma da verificare, di circa centosessantamila euro.

In via Sant’Andrea sono arrivati anche i tecnici della Scientifica per rilevare eventuali impronte all’interno del negozio. Sono state acquisiti i filmati delle telecamere interne, ma anche quelle degli altri esercizi commerciali della via, nella speranza di trovare elementi utili a identificare i tre rapinatori.